كتائب القسام تستهدف تجمعًا لقوات العدو غرب محور “نتساريم” بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 18:38

كتائب القسام تستهدف تجمعًا لقوات العدو غرب محور “نتساريم” بقذائف الهاون

منذ 42 mins 8 May، 2024
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