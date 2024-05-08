إعلام العدو: نحن مع يوم صعب في الشمال تم فيه استهداف مواقع “الجيش” والقوات الموجودة عند الحدود – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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May 8 2024 - 18:36

إعلام العدو: نحن مع يوم صعب في الشمال تم فيه استهداف مواقع “الجيش” والقوات الموجودة عند الحدود

منذ 56 mins 8 May، 2024
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