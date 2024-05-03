القوات المسلحة اليمنية: نعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد العدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 16:42
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وسائل إعلام أميركية: اعتقال أكثر من 2000 شخص حتى الآن في الاحتجاجات الجامعية في جميع أنحاء البلاد
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
القوات المسلحة اليمنية: نعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد العدو الصهيوني
منذ 38 mins
3 May، 2024
عاجل
العدو الصهيوني
القوات المسلحة اليمنية
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