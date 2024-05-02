نسخة صينية نادرة من القرآن في “أبو ظبي للكتاب”

شهد معرض أبو ظبي للكتاب عرض نسخة صينية نادرة من القرآن، في جناح دار بيع الكتب النادرة الرائدة في لندن ” بيتر هارينغتون”، خلال مشاركتها في المعرض.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن “عرض نسخة القرآن النادرة جاءت ضمن مجموعة استثنائية من المخطوطات النادرة”، مشيرة إلى أن “النسخة الصينية مكتوبة بأسلوب غير معتاد تعود إلى القرن السابع عشر الميلادي”.

وتتألف نسخة القرآن المعروضة من ثلاثين مجلدا مزخرفة بشكل جذاب، ما يجعلها نموذجا مهما من الكتب الإسلامية التي ازدهرت طباعتها في الصين، آنذاك، باستخدام النمط الصيني للخط العربي.

وتعتبر هذه النسخة من القرآن شاهدا على حركة التبادل الثقافي النشطة بين شرق وغرب آسيا، خلال فترة النهضة، وسيتم عرض النسخة بقيمة 65,000 جنيه استرليني، مايعادل نحو 300 ألف درهم إماراتي.

يشار إلى المجلد التاسع من المجموعة يحتوي على ملاحظة مدونة باللغة الفارسية، فيما يتميز غلاف المجلد الأول بتصميمٍ أنيق باللونين الذهبي والأسود يتخلله زخارف صينية، تشمل زهرة اللوتس وشبكة من الزهور رباعية الرؤوس، في حين تكتمل صفحات المجلد باللونين الأحمر والأسود بخط فريد وزخارف نباتية ملتفة.

وتم استخدام الحبر الأحمر في بقية المجلدات لتحديد السور والآيات والتصحيح العرضي، وتحتوي العديد من المجلدات في هذه النسخة على ملاحق لأدعية، ويحتوي بعضها تعليقات توضيحية على الغلاف والصفحات الأولى.

وتظهر مصطلحات جذابة على أغلفة مجلدات النسخة، فيما تم نسخ بعض الصفحات، والمجلدات الثلاثين بالكامل كتبت بخط اليد بأسلوب شبه معاصر مفعم بالمهارة.

المصدر: سبوتنيك