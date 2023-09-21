السيد رئيسي يرفع نسخة من القرآن خلال كلمته أمام الأمم المتحدة استنكاراً لتدنيسه

أكّد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، أنّ احترام الأديان يجب أن يتصدر قائمة الأولويات في الأمم المتحدة.

ورفع رئيسي خلال كلمته ضمن أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نسخة من القرآن الكريم، في استنكار واضح للانتهاكات والاعتداءات بحق الإسلام والمصحف الشريف، والتي تشرّعها بعض الدول الأوروبية بحجة حرية الرأي.

واستنكر رئيسي عدم المبالاة بالكراهية تجاه الإسلام والفصل الثقافي في المجتمعات الغربية مثل منع الحجاب وتنديس القرآن، واكد أن “الكراهية تجاه الإسلام والفصل الثقافي في المجتمعات الغربية مثل منع الحجاب وتدنيس القرآن لا تستحق المبالاة”.

وشدد على أن احترام الأديان يجب أن يتصدر قائمة الأولويات في الأمم المتحدة، مضيفاً: “نواجه الآن حرباً على الإسلام وعلى الأسرة التي تشكل دعامة للتقدم البشري”.

وأكد الرئيس الإيراني أنّ “الهجوم على المفاهيم الطبيعية ومنها مفهوم الأسرة هو تهجم على الإنسانية”، مشدداً على ضرورة “حماية نواة المجتمع الذي يقوم على الزواج بين المرأة والرجل”. كما طالب جميع المراجع الدينية بالوفاء بالتزاماتها بحماية الأسرة.

المصدر: مواقع