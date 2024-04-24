المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء : “إسرائيل” تواصل حملة تجويع بغزة والتبعات ستؤثر على الأجيال القادمة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2024 - 02:12

المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء : “إسرائيل” تواصل حملة تجويع بغزة والتبعات ستؤثر على الأجيال القادمة

منذ 1 ساعة 24 April، 2024
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