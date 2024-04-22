العناوين

صحيفة الأخبار

ـ نتنياهو يزداد تعنّتاً: عقبات على طريق رفح

ـ باريس «تتشاطر» على واشنطن: ورقة فرنسية «منقّحة» لتسوية في الجنوب والداخل

ـ جعجع ينقلب على مواقفه «المبدئية»: قلق في معراب من «التحولات السعودية»

ـ «إسكوا»: لبنان يغرق بالسلع المستوردة

صحيفة البناء

ـ نتنياهو يعلن فشل المفاوضات حول غزة ويهدّد بمزيد من الضغوط العسكرية

ـ ماكرون يحمل وساطة مع لبنان بتخلّي نتنياهو عن شرط سحب المقاومة للتهدئة

ـ المقاومة في الضفة الغربية لعمليات نوعية.. وفي لبنان تمسك زمام المبادرة

صحيفة الجمهورية

ـ لقاء تقييمي بين برّي و»الخماسية»

ـ من باريس الى بيروت: «الثنائي الغربي» يتحرّك

ـ تصنيف جديد للودائع… من هو «المُستثمر»؟

ـ العدّ العكسي للدور الإيراني بدأ في 7 تشرين

ـ إحياء الذكرى السادسة لمؤتمر «سيدر»

ـ قصف إسرائيلي متواصل في غزة

صحيفة اللواء

ـ تصاعد التهديدات بين اسرائيل وحزب الله. وقصف القسّام رسالة واضحة

ـ ماكرون يدعو برّي الى الإليزيه.. ومشاغل الأسبوع بين لقاء الخماسية والجلسة والمؤتمر الاقتصادي

ـ مجلس الحرب يبحث صفقة الأسرى.. ونتنياهو يسحب الثقة من المفاوض الأمني

ـ ضربات تستهدف الآمنين في رفح.. «وحماس» تتمسك بوقف كامل للنار.. وإضراب في الضفة

صحيفة الديار

ـ حزب الله رداً على المقترحات الفرنسيّة الجديدة: لا نقاش قبل وقف النار في غزة

ـ عين التينة تحسم مصير مُبادرة «الخماسيّة» و«الإعتدال» هذا الأسبوع

ـ غانتس: نقترب من ساعة الحسم على الحدود مع لبنان

ـ إقتصاد «الكاش» يعبث بلبنان وبمصيره… وعجز هائل من قبل السلطات

صحيفة النهار

ـ محادثات الاليزيه بالوقائع: السباق مع الانفجار

ـ ميقاتي طلب تعديلات على الورقة الفرنسية ويجري مشاورات بعد عودته تشمل “حزب الله”

ـ غانتس يهدد “باقتراب الحسم” مع لبنان و”حماس” تستأنف القصف الصاروخي من الجنوب

ـ نتنياهو يتعهد زيادة الضغط على غزة وعنف متصاعد بالضفة

ـ روسيا تتقدم نحو مدينة استراتيجية في دونيتسك| زيلينسكي: المساعدة الأميركية لن تجعلنا أفغانستان

الأسرار

صحيفة البناء

ـ كواليس

تظهر استطلاعات الرأي الحديثة في كيان الاحتلال تبدلاً جوهرياً في تموضع المصوّتين تجاه عنوان إمكانية الانتصار في الحرب القائمة، حيث صوّت 68% لصالح الشك بصحة الكلام عن إمكانية الانتصار، وصوّت 74% لصالح عدم الثقة بطريقة إدارة حكومة بنيامين نتنياهو للمفاوضات والحرب.

ـ خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن تداعيات مشهد الردع الاستراتيجي بين إيران وكيان الاحتلال بالصيغة التي انتهى فيها لصالح إيران بصورة واضحة وكاسحة سوف يُخيّم على المنطقة ويحكم مساراتها، خصوصاً عودة الأضواء الى حرب غزة والمفاوضات لإنهائها بعد فشل مشروع بنيامين نتنياهو لتصنيع حرب إيرانية أميركية وسوف تكون بصمات الحدث واضحة على موقع كل من السعودية وتركيا، خصوصاً لجهة تجميد مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي وتفعيل التموضع التركي نحو مسار الحل في سورية.

صحيفة الجمهورية

ـ يقول أحد النواب للمتصلين به إنه قام بواجبه كرئيس لجنة معنية بتقديم اقتراح قانون لاستحقاق حسّاس لأنه لا يجوز إجراؤه في ظروف أمنية غير طبيعية.

ـ قالت أوساط سياسية إن وقف الحرب بين لبنان وإسرائيل يتطلّب تسوية سياسية أبعد من المسائل التقنية.

ـ وضع رئيس تيار سياسي خطة تحرّك ميدانية لشدّ عصب قواعد تياره على الأرض في جميع المناطق.

صحيفة اللواء

ـ همس

تكتمت مصادر رئيس الحكومة على ما دار في خلوة الأليزيه مع الرئيس الفرنسي، ثم إنضمام قائد الجيش إلى الإجتماع الموسع ومأدبة الغداء بحضور رئيس أركان الجيوش الفرنسية!

ـ غمز

لوحظ أن مواقف رئيس التيار الوطني الأخيرة من اللجنة الخماسية والحوار والتطورات الأمنية تصب في المساعي التي يبذلها على أكثر من صعيد لرفع العقوبات الأميركية عنه!

ـ لغز

تبين أن قلة الإمكانيات المتوفرة للقوى الأمنية تحول دون تنفيذ خطة أمنية ناجعة في ضبط الأوضاع في العاصمة، وملاحقة السوريين الذي يقيمون ويعملون بدون أوراق شرعية!

صحيفة النهار

ـ سعد الحريري لم يحضر تشييع زوج عمته بناء على نصيحة الفريق الطبي… وماذا كان ردّ بهاء على طلبات عقد اجتماعات معه؟

نقل مرجع عن الرئيس سعد الحريري أن الفريق الطبي المراقب للجراحة التي أجراها له نصحه بعدم السفر، الأمر الذي منعه من الحضور إلى بيروت والمشاركة في تشييع زوج عمته مصطفى الحريري. وحضر شقيقه بهاء الذي تلقى اتصالات من فاعليات طلبت منه عقد اجتماعات معه، فكان رده بانه حضر للمشاركة في تقبل التعازي وتلاوة الفاتحة على ضريح والده فقط. و”الأيام طويلة”.

ـ قضاة يكثرون من زيارة مرجعيات سياسية

يكثر قضاة في الأيام الأخيرة من زيارة مرجعيات سياسية عدة.

ـ فاعليات بيروتية تتواصل مع شخصية كانت صاحبة تأثير إبان سنوات الحرب

تتواصل فاعليات بيروتية مع شخصية تعيش في الخارج وكانت صاحبة تأثير في العاصمة إبان سنوات الحرب.

ـ سفير غربي وعد جمعية إسلامية بزيارة مؤسساتها

اطلع سفير غربي على نشاط جمعية إسلامية تنشط في القطاعين التربوي والصحي ووعد بزيارة مؤسساتها.

ـ نائب في تيار مسيحي بارز قد يحصن وضعه في الإستحقاق النيابي المقبل

نائب في تيار مسيحي بارز، مكلّف التواصل والتنسيق مع مرجع نيابي، قد يحصن وضعه في الإستحقاق النيابي المقبل، لأكثر من اعتبار لدى هذا المرجع وحليفه الأساسي في منطقته.

ـ كلام مرجع نيابي بارز عن موقفه من إعادة إعمار الجنوب يريح أهالي الجنوب… ويترك رسائل لمن يعنيهم الأمر

ترك كلام مرجع نيابي بارز أنه مستعد ليجول في العالم من أجل إعادة إعمار الجنوب، أكثر من إشارة ورسالة وارتياحاً لدى أهالي الجنوب، وصب هذا الموقف في إطار ايصال رسائل لمن يعنيهم الأمر.

المصدر: صحف