توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول دواء “الباراسيتامول”، الذي يتناوله غالبية الناس ويعد من أكثر مسكنات الألم أمنًا على الصحة، من الممكن أن يلحق الضرر بالقلب لانه يسهم في تغيير البروتينات في انسجة قلب الفئران.

وتوضح الدكتورة غابرييلا ريفيرا، من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، قائلة: “لقد وجدنا أن الاستخدام المنتظم للـ”أسيتامينوفين” بتركيزات تعتبر آمنة، أي ما يعادل 500 ملليغرام / يوم، يتسبب في تغيير العديد من مسارات الإشارات داخل القلب”.

وحذرت الدراسة من أن الاستخدام المتوسط إلى العالي للجرعات على المدى الطويل، يمكن أن يسبب مشاكل في القلب، نتيجة للإجهاد التأكسدي أو تراكم السموم.

وأفاد موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أنه “يمكن للبالغين تناول قرصين من “باراسيتامول” 500 ملليغرام، 4 مرات خلال 24 ساعة، ويجب الانتظار مدة 4 ساعات على الأقل بين الجرعات”.

المصدر: سبوتنيك