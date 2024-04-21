أقرّ مجلس النواب الأميركي نصا يتضمن تهديدا بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشبكة الاجتماعية صلاتها بالشركة الأم “بايت دانس” وتاليا بالصين.

ويتهم مسؤولون أميركيون التطبيق بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة والتلاعب بهم. ولا يزال النص يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ.

من جهتها، اعتبرت شبكة تيك توك الاجتماعية أن حظرها في الولايات المتحدة “سينتهك حرية التعبير” لـ170 مليون أميركي.

وفي رسالة الكترونية تلقتها وكالة فرانس برس، اضاف متحدث باسم المنصة التابعة لمجموعة “بايت دانس” الصينية أن اقتراح قانون الحظر “سيدمر سبعة ملايين شركة وسيغلق منصة تساهم في الاقتصاد الاميركي بواقع 24 مليار دولار سنويا”.

المصدر: مواقع