قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر حمزة داوود عساكرة من مدينة بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 06:20

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر حمزة داوود عساكرة من مدينة بيت لحم

منذ 47 mins 21 April، 2024
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