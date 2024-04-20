شيع حزب الله وجمهور المقاومة ابن بلدة عيناثا الشهيد على طريق القدس محمد حسن السيد عبد المحسن فضل الله (أبو هادي) في بلدة خربة سلم الجنوبية.

ووسط حضور حاشد، جرت مراسم تكريمية للشهيد قَدّمت خلالَها ثلةٌ من رفاقِ السلاح قسمَ العهدِ بالسيرِ على النهجِ المقاوم. وبعدَ الصلاةِ على الجثمانِ الطاهر حُمل النعشُ على ألاكتافِ بموكبٍ مَهيبٍ وسْطَ ارتفاعِ النداءاتِ الحسينيةِ الملبية ، وصولاً الى جبانةِ البلدة حيثُ وُوريَ الشهيدُ في الثرى الى جانب من سبقه من الشهداء.

وتحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مؤكدا ان لكل تصعيد اسرائيلي ما يقابله من رد مدروس ومفاجىء من قبل المقاومة.