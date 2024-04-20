حركة حماس: ندين بشدّة العدوان الغاشم فجر اليوم السبت على مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية بمحافظة بابل والذي تسبب بوقوع خسائر مادية وعدد من الجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 09:26

حركة حماس: ندين بشدّة العدوان الغاشم فجر اليوم السبت على مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية بمحافظة بابل والذي تسبب بوقوع خسائر مادية وعدد من الجرحى

منذ 24 mins 20 April، 2024
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