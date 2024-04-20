وكالة الأنباء الفلسطينية: 7 شهداء على الأقل وإصابة آخرين واعتقال العشرات حصيلة اقتحام الاحتلال لمخيم نور شمس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 09:26

وكالة الأنباء الفلسطينية: 7 شهداء على الأقل وإصابة آخرين واعتقال العشرات حصيلة اقتحام الاحتلال لمخيم نور شمس

منذ 37 mins 20 April، 2024
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