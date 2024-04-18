توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة، غائما جزئيا بالاجمال مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير رياح خماسينية حارة، جافة ومغبرة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ7 درجات والتي تنحسر تدريجيا بدءا من صباح هذا اليوم مترافقة بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع بعض التقلبات المحلية بخاصة شمال البلاد.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم جزئيا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة، تنشط الرياح وتكون محملة بالغبار فتلامس سرعتها ال60 كم/ س، ونشهد ارتفاعا تدريجيا في نسبة الرطوبة خلال النهار وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية .

الجمعة: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال و في الداخل، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية بشكل كلي .

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 24 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 11 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 10 و45 كم/س، تشتد احيانا لتقارب 60 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء احيانا بسبب الغبار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و85%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام