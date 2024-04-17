اعلام العدو: الجنود الذين أصيبوا بعملية حزب الله اليوم في عرب العرامشة هم من اللواء السادس الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى مجموعة الطورائ الخاصة بالقرية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 23:52

اعلام العدو: الجنود الذين أصيبوا بعملية حزب الله اليوم في عرب العرامشة هم من اللواء السادس الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى مجموعة الطورائ الخاصة بالقرية

منذ 39 mins 17 April، 2024
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