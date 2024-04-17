كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” شرق دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 17 2024 - 16:14

كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” شرق دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 51 mins 17 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة