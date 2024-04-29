كتائب القسام تقصف من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر جيبور” شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 11:44

كتائب القسام تقصف من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر جيبور” شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة

منذ 1 ساعة 29 April، 2024
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