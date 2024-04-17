إعلام العدو: يجب الاعتراف بصدق أن “إسرائيل” تجد صعوبة في تقييم طبيعة الرد الإيراني وفشلت في تقدير نوايا إيران عقب اغتيال الضباط الإيرانيين في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 11:40

إعلام العدو: يجب الاعتراف بصدق أن “إسرائيل” تجد صعوبة في تقييم طبيعة الرد الإيراني وفشلت في تقدير نوايا إيران عقب اغتيال الضباط الإيرانيين في سوريا

منذ 41 mins 17 April، 2024
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