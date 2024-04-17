وزارة الصحة في غزة: نناشد كل المعنيين السماح لمرضى السرطان والجرحى والأمراض المختلفة السفر للعلاج حفاظاً على حياتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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وزارة الصحة في غزة: نناشد كل المعنيين السماح لمرضى السرطان والجرحى والأمراض المختلفة السفر للعلاج حفاظاً على حياتهم
منذ 1 ساعة
17 April، 2024
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