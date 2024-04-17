طائرات الاحتلال تقصف مصنع الأدوية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 08:36
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مراسل المنار: 10 شهداء على الاقل جميعهم من الاطفال في قصف صهيوني استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة
الداخلية في غزة: 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال مركبة للشرطة في حي التفاح شرق مدينة غزة
كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من قنص جندي صهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: كل جرائم الاحتلال ومخططات التهجير ستفشل وتتحطم على صخرة صمود وتضحيات ومقاومة شعبنا
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: 16 أسيرا من قطاع غزة قتلوا في سجون الاحتلال فيما العالم صامت ومتواطئ مع الاحتلال
وزير الدفاع الباكستاني: هجوم ايران على "اسرائيل" ردا على قصف قنصليتها في دمشق كان مشروعا
اردوغان: "اسرائيل" تسعى لتفجير صراع اقليمي ونتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب من أجل البقاء في الحكم
وزير البحرية الاميركية: انفقنا مليار دولار لاحباط 130 هجوما على سفن أميركية بالشرق الاوسط خلال الاشهر الـ 6 الماضية
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طائرات الاحتلال تقصف مصنع الأدوية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة
منذ 19 mins
17 April، 2024
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