استشهاد 7 أشخاص بينهم امرأتين وطفل في هجوم مسلح استهدف مسجد إمام الزمان (عج) بمنطقة “انديشه” في هرات غربي أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 08:54

استشهاد 7 أشخاص بينهم امرأتين وطفل في هجوم مسلح استهدف مسجد إمام الزمان (عج) بمنطقة “انديشه” في هرات غربي أفغانستان

منذ 12 mins 30 April، 2024
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