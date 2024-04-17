مؤسس “تلغرام”: لا يمكن الوثوق في أمن منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 05:34

مؤسس “تلغرام”: لا يمكن الوثوق في أمن منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية

منذ 1 ساعة 17 April، 2024
مؤسس منصة التواصل الاجتماعي تلغرام بافيل دوروف
أخبار دولية - روسيا

قال مؤسس منصة التواصل الاجتماعي “تلغرام” بافيل دوروف في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون إنه لا يثق بأمان المنصات التي تم تطويرها في الولايات المتحدة.

وأضاف دوروف “ربما يبدو هذا مضحكا، أعتقد أن الأجهزة التي أستخدمها يمكن اختراقها، ورغم ذلك هي ستبقى في هاتف iPhone أو هاتف Android، ولكن التجربة أكدت – “ليس لدي ثقة كبيرة في المنصات التي طورتها الولايات المتحدة من منظور أمني”.

وأشار كارلسون نفسه إلى أن التجسس في الولايات المتحدة له ما يبرره من الناحية الأمنية.

وكان كارلسون قال في وقت سابق أنه “على عكس ما تقتضيه الخصوصيات، يمكن أن تكون مراقبا، لكن الحكومة تصف مراقبتك بالأمن”.

المصدر: وكالة تاس الروسية

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