هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين المحتلة: المعتقلون في سجون الاحتلال يواجهون أبشع هجمة عنصرية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 17:24

هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين المحتلة: المعتقلون في سجون الاحتلال يواجهون أبشع هجمة عنصرية

منذ 1 ساعة 16 April، 2024
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