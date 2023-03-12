الأسرى الفلسطينيون يواصلون خطوات العصيان لليوم الـ27 والإعلان عن يوم الثلاثاء يوماً وطنياً

يواصل الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي الأحد معركتهم ضد السجان، من خلال “خطوات العصيان” لليوم الـ27 على التوالي ، ضد إجراءات بن غفير المتطرف ضد الاسرى .

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، طالبت أمس، أن “يكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع فعالية وطنية لإحياء ذكرى “الثلاثاء الحمراء” التي قدم فيها شعبنا خيرة أبنائه على مشنقة الحرية زمن الانتداب والاحتلال البريطاني”.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، أمس السبت ، أنّ “لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال، ستواصل تنفيذ برنامجها النضاليّ (خطوات العصيان) الممتد منذ (26 يومًا)، وذلك حتّى الإعلان عن الشّروع بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشّهادة)، وستكون خطوة الإضراب، مرهونة بموقف إدارة السّجون بشأن مطالب الأسرى، المتمثلة بتراجعها عن كافة الإجراءات التي أعلنت عنها”.

وإضافة إلى الخطوات المشتركة، ينفّذ سجن (النقب) عدة خطوات إضافية ومركزية، تندرج في إطار خطوات (العصيان)، تعتمد على عرقلة نظام الإجراءات اليومية التي تفرضها إدارة السّجن على الأسرى، علمًا أن سجن (النقب) شهد عدة عمليات اقتحام وأحداث خلال الفترة الماضية، بعد احتجاجات نفّذها الأسرى ضد جملة من إجراءات خاصّة أعلنت الإدارة عن تنفيذها بحقّهم.

المصدر: فلسطين اليوم