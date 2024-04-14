حزب الله يتوجه بالتبريك لقيادة ايران وشعبها على الهجوم ‏النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 19:22

حزب الله يتوجه بالتبريك لقيادة ايران وشعبها على الهجوم ‏النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو

منذ 5 mins 14 April، 2024
بيان حزب الله
لبنان

توجه حزب الله بالتبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها المجاهد على الهجوم ‏النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي. وأشاد بالقرار الشجاع والحكيم بالرد ‏الحازم على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق.‏

وفي بيان أصدره، اليوم الأحد، أكد حزب الله أن “الجمهورية الاسلامية مارست حقها الطبيعي والقانوني بالرغم من التهديد والتهويل والضغوط ونفذت ‏وعدها الصادق بشجاعة منقطعة النظير وحكمةٍ كبيرةٍ متعالية وتقدير رفيع للموقف على مستوى ‏المنطقة برمتها بل وعلى مستوى العالم”.‏

ولفت الحزب في بيانه إلى أن “العملية حققت أهدافها العسكرية المحددة بدقة على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها ‏الدوليين وادواتها الإقليميين في رد الهجوم الصاعق غير أن الأهداف السياسية والإستراتيجية بعيدة ‏المدى لهذا التطور الكبير ستظهر تباعاً ومع الوقت وسوف تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية ‏الفلسطينية برمتها وعلى مستوى الصراع التاريخي مع هذا العدو في طريق الانتصار الحتّمي لأمتنا ‏العربية والإسلامية وللشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم”.‏

المصدر: موقع المنار

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