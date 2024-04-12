بمناسبة عيد الفطر السعيد، قام مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله الحاج هاشم سلهب يرافقه مسؤول النقابات في قطاع البقاع الغربي محمد بجيجي ومعاون مسؤول القطاع الحاج ابو رضا حمادي، بزيارة عوائل الشهداء على طريق القدس، في عيدهم الاول، في قرى وبلدات البقاع الغربي ميدون ومشغرة وسحمر ولبايا.

وبارك لعوائل الشهداء شهادة ابنائهم الاعزاء وفخر انضمامهم لعوائل الشهداء. وسمع منهم مواقف الفخر والاعتزاز بشهادة ابنائهم، وتأكيدهم على المضي في مسيرة الشهداء واستعدادهم وجهوزيتهم لتقديم المزيد من التضحيات نصرة لدين الله مع سماحة الامين العام السيد حسن نصرالله، وعرض اباء الشهداء وامهاتهم للكرامات التي عاشوها مع ابنائهم قبل استشهادهم، ويعيشونها اليوم بعد شهادتهم. واكدوا ان أبناءهم الشهداء ما زالوا احياء وسيبقون، وسيحمون القضية التي استشدوا من أجلها.

ولفت سلهب الى ان “لبنان بات وطن المقاومة، قائلا “نحن نعيش أحياء في لبنان بفضل دماء الشهداء، وهم الذين يحيون بنا الكرامة والعزة والشرف والسيادة، والترجمة الحقيقية للولاء للوطن”. واضاف سلهب “نحن نحيا بالقرآن والولاية وحب الوطن. وتابع “لا شك ان كل ما نعيش فيه من عز وكرامة وشموخ في لبنان هو من بركات الشهداء”.

المصدر: موقع المنار