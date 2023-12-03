النائب محمد رعد جال على منازل عدد من عوائل الشهداء

جال رئيس كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبُ محمد رعد على عددٍ من منازلِ عوائلِ شهداءِ المقاومةِ الإسلاميةِ الذين استشهدوا على طريق القدس،

وانطلقت الجولةُ من منزلِ الشهيد إبراهيم بديع حمزة في بلدة الجميجمة، حيث كان في استقباله وفدٌ من حزبِ الله من منطقةِ جبلِ عامل الأولى، وعائلتا الشهيدينِ بسام علي كنجو وعلي رامز حمزة، وعلماءُ وفعالياتٌ وشخصيات.

وتوجهَ بعدَها النائبُ رعد الى بلدةِ خربة سلم وزارَ عائلةَ الشهيد محمد حسن أحمد شري، وعائلةَ الشهيد أحمد حسن مصطفى، فقدمَ التهانيَ والتبريكاتِ بالشهيدين، وبعدَها انتقل إلى منزلِ عائلةِ الشهيد حسين هاني طويل، حيث كان في استقباله والدُ الشهيد وعددٌ من العلماءِ والفعالياتِ والشخصياتِ والأهالي.