وفد من “تجمع العلماء” زار عددا من عوائل الشهداء: بفضل هذه التضحيات الأمة تنعم بالعزة والكرامة

زار وفد من “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان برئاسة رئيس مجلس الأمناء الشيخ غازي حنينه عوائل الشهداء في الجنوب: محسن رضا عياش، علي عدنان رطيل، طه حسين طه، حسين محمد علي حريري، علي جميل داوود، جواد مهدي هاشم، محمود أحمد درويش.

وبالمناسبة، قال الشيخ حنينه “نحن اليوم في رحاب الشهادة الطاهرة النقية الزكية، نأتي كتجمع العلماء المسلمين، هذا التجمع الذي يمثل كوكبة كبيرة وواسعة من علماء المسلمين في لبنان من اللبنانيين والفلسطينيين والسنة والشيعة من كل المناطق اللبنانية وكل المخيمات الفلسطينية، لنقدم التهنئة والتبريك وخالص العزاء لذوي الشهيد، هذا الشهيد الذي نحن اليوم بروحيته وبتضحيته وفدائه تنعم الأمة بالعزة والكرامة”.

وسأل الشيخ حنينه “منذ متى نحن كان لنا مكان في العالم؟ منذ متى كان للمسلمين هذه المكانة في العالم؟ منذ متى كانت للعرب مكانة في العالم؟ ما تحققت هذه المكانة إلا بفضل الله، ثم بفضل أولئك الشهداء” وأشار إلى أن “هذا التحول العالمي اليوم حققته دماء الشهداء وسواعد المقاومين وصبر الأمهات والزوجات والأبناء والبنات والأباء”، وقال “كلهم كان لهم دور في تغيير الصورة وانقلاب الصورة التي كنا عليها، لنكون اليوم في واقع نقمع فيه ونصدع فيه ونردع فيه العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام