مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الخميس فريقا ‌‏فنياً اسرائيلياً أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة ‏المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 18:42

مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الخميس فريقا ‌‏فنياً اسرائيلياً أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة ‏المناسبة

منذ 43 mins 4 April، 2024
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