المقاومة الاسلامية تواصل عملياتِها ضد مواقع العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 16:44

المقاومة الاسلامية تواصل عملياتِها ضد مواقع العدو

منذ 40 mins 4 April، 2024
المقاومة الاسلامية - حزب الله - طوفان الأقصى (1)
لبنان

دعماً للشعب الفلسطيني الصامدِ في قطاع غزة وإسناداً لمقاومتِه الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومةِ الإسلامية مقرَ ‏قيادةِ ‏كتيبةِ ليمان المستحدثِ بقذائفِ المدفعية، اضافةً الى استهدافِ ‏تموضعاتِ جنودِ العدو خلفَ موقعِ جلّ العلام بالأسلحة الصاروخية.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024 مقر ‏قيادة ‏كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 04-04-2024 م
‏24 رمضان 1445 هـ

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:08 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024 ‏تموضعات لجنود العدو خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 04-04-2024 م
‏24 رمضان 1445 هـ

المصدر: الاعلام الحربي

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