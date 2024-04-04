دعماً للشعب الفلسطيني الصامدِ في قطاع غزة وإسناداً لمقاومتِه الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومةِ الإسلامية مقرَ قيادةِ كتيبةِ ليمان المستحدثِ بقذائفِ المدفعية، اضافةً الى استهدافِ تموضعاتِ جنودِ العدو خلفَ موقعِ جلّ العلام بالأسلحة الصاروخية.
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-2024 مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذائف المدفعية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 04-04-2024 م
24 رمضان 1445 هـ
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:08 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-2024 تموضعات لجنود العدو خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 04-04-2024 م
24 رمضان 1445 هـ
المصدر: الاعلام الحربي