الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: نواصل برفقة فصائل المقاومة معركة طوفان الأقصى على كل المستويات بعزم وإقدام – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 4 2024 - 16:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
04 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
السيد نصرالله: طوفان الأقصى وضع الكيان الصهيوني على حافة الزوال ولم نعد نتحدث عن "إسرائيل" الكبرى أو العظمى
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار ومشاريع التسوية مقامرة خاسرة
قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: القضية الفلسطينية قضية مركزية وشعبنا يتحرك رسميا وشعبيا لنصرتها
العدوان الصهيوني المتواصل على غزة يدخل يومه الـ181 موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى وسط دعم أميركي وأوروبي
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 62 شهيدا و 91 جريحا خلال ال 24 ساعة الماضية
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع الى 33037 شهيدا و 75668 اصابة منذ 7 اكتوبر الماضي
سرايا القدس بقباطية: مجاهدونا تصدوا للقوة المقتحمة لقباطية بوابل كبير من العبوات المتفجرة وإصابوا آلياتها بشكل مباشر
مراسل المنار: شهداء وجرحى جراء قصف العدو الصهيوني لمخيم المغازي ومنزل في مدينة دير البلح وقرب مستشفى النجار بمدينة رفح
الخارجية الإيرانية عشية يوم القدس: نؤكد الاستمرار بدعم النضال التحرري والمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني
الخارجية الإيرانية عشية يوم القدس: على الحكومات والشعوب الإسلامية التصدي الشامل لجرائم الكيان الغاصب
المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا قاعدة رامات ديفيد الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
إعلام العدو: تعطيل خدمة الخرائط وتحديد المواقع "GPS" وسط وجنوب البلاد لتضليل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة
هيومن رايتس ووتش: على الحكومات تعليق نقل الاسلحة إلى "إسرائيل" ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان "طوفان الأحرار" إحياءً ليوم القدس العالمي عند الرابعة من عصر يوم الجمعة القادم في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: نواصل برفقة فصائل المقاومة معركة طوفان الأقصى على كل المستويات بعزم وإقدام
منذ 2 ساعة
4 April، 2024
عاجل
أبو حمزة
التعليقات
ذات صلة
أبو حمزة: نرفض الاحتلال ولن نسمح له بالاستقرار على أرض غزة وعلى العدو أن يلتقط الإشارة جيدا
أبو حمزة: شهر رمضان شهر الصيام والنفير والجهاد وليكن شهر الرعب والقلق على الكيان الصهيوني
الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: أقول لشعبنا في الضفة والقدس انفروا خفافاً وثقالاً لمهاجمة العدو
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة