أبو حمزة: نؤكد مقتل وإصابة طاقم آليتين صهيونيتين في جنين الليلة الماضية

أفاد الناطق العسكري لسرايا القدس “أبو حمزة”، بأن المجاهدين في في كتيبة جنين، تمكنوا بفضل الله تعالى عند منتصف الليلة الماضية من تفجير آليتين عسكريتين كمقدمة لكمين مركب في منطقة سهل مرج بن عامر شمال جنين.

وأوضح أبو حمزة أنه تم ايقاع طاقم الآليتين بالكامل بين قتيل وجريح ومن ثم الاشتباك المباشر والالتحام مع قوات النجدة التي أوقعنا فيها أيضاً إصاباتٍ محققة.

وأكد أبو حمزة “تفجير ما يزيد عن 6 عبوات ناسفة والاشتباك المباشر مع قوات العدو المتوغلة في عدة مناطق بجنين ومخيمها لأكثر من 8 ساعات متواصلة خلال “عملية بأس جنين 2″”.

وقال أبو حمزة “إننا وفي ضوء العمل المتزامن والمتصاعد في كافة الساحات ومحاور النزال نؤكد ثباتنا ومضينا قدماً في الجهاد والكفاح والإستبسال دفاعاً عن حقنا المشروع لتحقيق أهداف شعبنا المظلوم ومقاومته العادلة إذ لن نبرح ساحات القتال والمواجهة حتى دحر الاحتلال ولن يكون أمام العدو إلا الإنسحاب الذليل وكرامة مهدورة في الضفة وغزة وكل الساحات أمام بسالة المقاومة والصمود الأسطوري لشعبنا العزيز”.

المصدر: سرايا القدس