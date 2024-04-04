اندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر صحافية أن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال التي كانت تستعد لاقتحام جنين ومخيمها.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بعشوائية بهدف ارهاب المواطنين على دوار الاحمدين غرب جنين.

وأشارت مصادر إلى أن الاشتباكات في محيط دوار الاحمدين وفي شارع حيفا عنيفة جدآ.

هذا وافادت مصادر فلسطينية ان جرافات الاحتلال تواصل أعمال تجريف البنية التحتية في أنحاء متفرقة من مدينة جنين.

وضمن معركة طوفان الأقصى اعلنت سرايا القدس -كتيبة جنين عن خوض مجاهديها اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

واشارت وسائل اعلام فلسطينية عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين.

المصدر: وكالات