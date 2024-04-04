دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 03-04-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 15:05 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:55 استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي أثناء قيامهم بعملية تحصين لموقع المرج بقذائف المدفعية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفهم.
3- الساعة 22:20 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإيقاع من فيه بين قتيل وجريح، كردٍ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 08:50 استهداف موقع الراهب وتجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية.
2- الساعة 09:50 استهداف تموضع قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخية.
3- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
المصدر: موقع المنار