“ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين” (هود: 85)..

مما لا شك فيه ان من ابرز القواعد الاخلاقية والدينية والقانونية على مر التاريخ هو احترام حق المشتري بالحصول على الوزن كاملا وما اعتماد الميزان منذ العصور القديمة الا لضمان الصدق في البيع وقد عظم الله عز وجل أمر الكيل والوزن وأمر بالدقة فيهما ونهى في عدة مواضع قرآنية عن الغش بالبخس ووعد المطففين بالويل والعذاب يوم القيامة. كما جرّم القانون الغش في الميزان ووضع عقابا رادعا. فهل من يتابع اساليب الغش المختلفة لدى بعض التجار منعدمي الضمير؟

في حلقة الخط الساخن من اعداد الزميلة ديما جمعة تحت عنوان الغش مضاعف: اولا في السعر ثم التلاعب بالميزان فمن يحمي المستهلك؟ اكدت ضيفة البرنامج نانسي ابي عبود – رئيس دائرة المقاييس والموازين بالتكليف في وزارة الاقتصاد على المتابعة المستمرة لعدد من مراقبي الوزارة ضمن المناطق للتأكد من سلامة الاوزان وضمان النوعية. كما شددت على اهمية دور المستهلك في التبليغ عن اي خلل.

ما هي تفاصيل حملات الرقابة التي تقوم بها فرق وزارة الاقتصاد؟ كيف يتقدم المستهلك بشكوى في حال تعرض للغبن؟ وما هي الية المتابعة؟

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المصدر: موقع المنار