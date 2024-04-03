استشهد الشاب الفلسطيني وهب شبيطة (26 عاما)، من مدينة الطيرة المحتلة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، عقب تنفيذه عملية دهس قرب قلقيلية أسفرت عن أربع إصابات في صفوف الاحتلال.

ونفّذ شبيطة عملية مزدوجة، حيث أقدم على دهس عدد من عناصر شرطة الاحتلال خلال تواجدهم على حاجز عسكري، ثم توجه إلى حاجز “إلياهو” المقام على أراضي محافظة قلقيلية، وحاول طعن عدد من جنود الاحتلال حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليه وجرى إعلان استشهاده في المكان.

وفي تفاصيل الإصابات، أصيب أربعة من عناصر شرطة الاحتلال في العملية، من بينهم إصابة في الرأس وصفت بالخطيرة وأخرى في الرأس والأطراف وصفت ما بين متوسطة إلى خطيرة.

وأغلق جيش الاحتلال كافة الطرق المؤدية إلى مدينة قلقيلية بعد إطلاق النار على الشهيد شبيطة قرب معبر “إلياهو”، وشرعت قوات الاحتلال بأعمال بحث وتمشيط في المنطقة، خشية وجود منفذين آخرين.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم رصد 20 عملًا مقاومًا، تخللتها عملية دهس ومواجهات واشتباكات مسلحة وتفجير عبواتٍ ناسفةٍ وإسقاط طائرة مسيرة.

وفي السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، اقتحمت خلالها العديد من المنازل ونفذت اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم صحفية وأسرى محرون، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات عدة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية والناشطة الحقوقية أسماء هريش، بعد اقتحام منزل عائلتها في بيتونيا غرب رام الله،كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قبيا غرب رام الله، واعتقلت والدة الشهيد أحمد غيظان وشقيقيه عبد الهادي وسليمان غيطان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين ثائر صالح الأسمر ومحمد حسام الخطيب بعد اقتحام منزليهما في قرية قبيا غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال حي البالوع بمدينة البيرة، واعتقلت الشقيقين عز ومحيي الفرنسي عقب دهم وتفتيش منزلهما بالحي.

فيما أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا من قطاع غزة خلال اقتحام حي الماصيون في رام الله.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس، ودفعت بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة من جهة حاجز الحمرا العسكري، وشرعت بتجريف واسع في شوارع المخيم وتخريب البنية التحتية.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة، واستطاعت المقاومة عمل كمائن لقوات الاحتلال وإيقاع قوة من آليات الاحتلال بكمين محكم وتفجير عدد من العبوات الناسفة.

وخلال انسحاب قوات الاحتلال من مخيم الفارعة، قامت بسحب آلية معطوبة استهدفها الشبان بعبوة ناسفة شديدة الانفجار محلية الصنع.

وفي قلقيلية، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وداهمت عددا من المنازل، كما أطلق الجنود قنابل الغاز السام وقنابل الصوت.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة المسلخ القديم في مدينة قلقيلية، واعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الشاب رامي الأقرع من مدينة قلقيلية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وتمركزت في منطقة المعاجين ومحيط المشفى التخصصي وشارع ١٦ بنابلس، وحاصرت عمارة في شارع التعاون وفجرت عبوة داخل العمارة المحاصرة، فيما استهدف شبان فلسطينيون قوات الاحتلال المتواجد في التعاون بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر والطالب في جامعة النجاح الوطنية أحمد غسان خالد، بعد اقتحام منزل ذويه في حي المعاجين، واعتقلت الشاب نضال ضمان قرقش بعد اقتحام منزله في شارع 16.

وفي جنين، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة زبوبا غرب جنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مروان زعول بعد اقتحام منزله في بلدة حوسان في بيت لحم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر والطالب في جامعة بيرزيت جميل طقاطقة في بلدة بيت فجار.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت الشاب جمال نواف جوابرة، و الشاب سليم مازن جوابرة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوبا.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد الخطيب وفتحي كنعان بعد مداهمة منزليهما في بلدة حزما شمال شرق القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد المحسيري وخمسة شبان من عائلة الجولاني في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، والشبان من عائلة الجولاني هم: يحيى الجولاني وزكريا الجولاني وبلال الجولاني ونضال الجولاني ونضال الجولاني.

واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم شعفاط وحي رأس خميس في القدس، وتم استهداف قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية.

المصدر: مواقع