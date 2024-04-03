اعلام العدو: 4 إصابات من الشرطة الإسرائيلية أحدهم بحالة خطيرة جراء عملية دهس في كوخاف يائير جنوب شرق نتانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 03:30

اعلام العدو: 4 إصابات من الشرطة الإسرائيلية أحدهم بحالة خطيرة جراء عملية دهس في كوخاف يائير جنوب شرق نتانيا

منذ 1 ساعة 3 April، 2024
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