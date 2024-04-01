وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 32845 شهيدا و75392 مصابا منذ 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 14:38

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 32845 شهيدا و75392 مصابا منذ 7 أكتوبر

منذ 38 mins 1 April، 2024
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