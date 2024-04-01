اعلام العدو: على سلاح الجو التحقق من فشل أنظمة الدفاع للمرة الثانية خلال أسبوعين في اعتراض القاذفات باتجاه ايلات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 12:22

اعلام العدو: على سلاح الجو التحقق من فشل أنظمة الدفاع للمرة الثانية خلال أسبوعين في اعتراض القاذفات باتجاه ايلات

منذ 35 mins 1 April، 2024
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