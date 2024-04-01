مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارتين بالصواريخ استهدفتا حرج بلدة راشيا الفخار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 09:56

مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارتين بالصواريخ استهدفتا حرج بلدة راشيا الفخار

منذ 12 mins 1 April، 2024
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