دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 31-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 12:15 استهداف ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 13:45 تنفيذ هجوم جوي بمسيرات انقضاضية ‌‏على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه في مزارع شبعا اللبنانية ‌‏المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 15:45 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

4- الساعة 15:45 استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 17:00 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 23:10 استهداف قوة ‌‏عسكرية إسرائيلية داخل موقع المطلة بقذائف المدفعية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفها.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 13:15 استهداف موقع المالكية بصواريخ “بركان” وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:55 استهداف ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها.

المصدر: موقع المنار