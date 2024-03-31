تشير الدكتورة سفيتلانا زيمينا أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إلى أنه للحفاظ على حاسة السمع يجب استخدام سماعات رأس عالية الجودة وعدم استخدام عيدان القطن في تنظيف قناة الأذن.

وتقول زيمينا للوقاية من أمراض السمع، من الضروري اختيار سماعات رأس جيدة توضع فوق الأذن، وتجنب استخدام عيدان القطن، وعدم استخدام أدوية دون وصفة طبية”.

ووفقا لها، يؤثر حتى الشعور بضعف بسيط في السمع سلبا في حياة الإنسان، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص لتشخيص السبب. فمثلا عند ظهور هذا الضعف في مرحلة الطفولة، يخلق صعوبات في التواصل والتطور الفكري وإدراك العالم من حولنا.

وتضيف: “يمكن أن تسبب سماعات الرأس السيئة تغيرات مفاجئة في مستوى الصوت، ما قد يؤدي إلى صدمة صوتية، مشيرة إلى أنه لا يجب أن تستمع إلى شيء ما عبر سماعات الرأس تتجاوز شدته 60 بالمئة من الحد الأقصى المسموح به”.

وتحذر زيمينا من استخدام عيدان القطن في تنظيف الجزء الداخلي من الأذن. لأن هذه العيدان غالبا ما تسبب إتلاف طبلة الأذن أو جلد قناة الأذن. كما لا تنصح باستخراج السدادات الشمعية أو أي جسم غريب من الأذن ذاتيا.

وتشير الطبيبة، إلى أن بعض الأدوية سامة للأذن ويمكن أن تسبب فقدانا دائما للسمع، لذلك لا ينبغي تناولها إلا بوصفة طبية. من بين هذه الأدوية بعض مضادات الحيوية ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ومجموعة من مدرات البول وحتى الأسبرين.

المصدر: روسيا اليوم