كتائب شهداء الأقصى – قلقيلية: خضنا فجر اليوم اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني وآلياتهم العسكرية المقتحمة لمدينة قلقيلية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 11:18

كتائب شهداء الأقصى – قلقيلية: خضنا فجر اليوم اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني وآلياتهم العسكرية المقتحمة لمدينة قلقيلية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة

منذ 1 ساعة 30 March، 2024
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