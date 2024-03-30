تحذيرات من انتشار محتمل لوباء الكوليرا حول العالم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 30 2024 - 11:16

تحذيرات من انتشار محتمل لوباء الكوليرا حول العالم

منذ 2 ساعة 30 March، 2024
A medic treats a baby brought by his mother at a recently-opened medical center for Cholera cases in the Syrian town of Darkush, on the outskirts of the rebel-held northwestern province of Idlib, on October 22, 2022. - The disease is making its first major comeback since 2009 in Syria, where nearly two-thirds of water treatment plants, half of pumping stations and one-third of water towers have been damaged by more than a decade of war, according to the United Nations. (Photo by Aaref WATAD / AFP)
A medic treats a baby brought by his mother at a recently-opened medical center for Cholera cases in the Syrian town of Darkush, on the outskirts of the rebel-held northwestern province of Idlib, on October 22, 2022. - The disease is making its first major comeback since 2009 in Syria, where nearly two-thirds of water treatment plants, half of pumping stations and one-third of water towers have been damaged by more than a decade of war, according to the United Nations. (Photo by Aaref WATAD / AFP)
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

حذّرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك” Rospotrebnadzor” من انتشار محتمل لوباء الكوليرا في العالم.
وحول الموضوع قالت رئيسة الهيئة، آنا بوبوفا:”لا تزال المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي إيبولا، وماربورغ، ولاسا، وحمى الضنك، ومشاكل الطاعون هي المخاطر الأكثر إلحاحا التي يجب التعامل معها في العديد من بلدان العالم، وكذلك الأمر بالنسبة لانتشار الكوليرا على نطاق واسع، العلماء اليوم يتحدثون عن انتشار وبائي محتمل للكوليرا”.
وأشارت بوبوفا إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك تنسق أعمالها الوقائية ضد الأمراض المعدية آخذة بعين الاعتبار المخاطر الوبائية المتزايدة في العالم، وقالت:”الوضع الوبائي الصعب في العالم ما يزال موجودا مع الأسف، وكذلك الأمر بالنسبة للأمراض التي يمكن أن تسبب حالة طوارئ صحية”.

المصدر: وكالات روسية

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة