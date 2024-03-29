مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان ويصيبونه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 14:02

مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان ويصيبونه إصابة مباشرة

منذ 10 mins 29 March، 2024
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