إعلام العدو: مقتل جندي وإصابة 8 آخرين حالتهم خطرة وإصابة ميؤوس منها في حادث خطير بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 14:02

إعلام العدو: مقتل جندي وإصابة 8 آخرين حالتهم خطرة وإصابة ميؤوس منها في حادث خطير بقطاع غزة

منذ 58 mins 29 March، 2024
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