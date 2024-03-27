أكد إعلاميون وصحفيون ايطاليون زاروا العراق ان الحشد الشعبي العراقي له دور كبير في حماية جميع المدن العراقية وله مقبولية شعبية كبيرة في المناطق التي تقع تحت مسؤولياته. وأشار الوفد الإعلامي الايطالي الى عملية التنظيم والالتزام العالي لأفراد الحشد الشعبي والأماكن المهمة الاستراتيجية التي يتواجدون فيها في جنوب وشمال البلاد والنقاط الساخنة والتي تساهم كثيرا في عملية استقرار البلاد.

وفي تصريح للإعلامي الايطالي فرانشيسكو سمبراني قال أود أن أشير إلى شيء مهم وهو ان الصورة الضبابية حول الحشد الشعبي العراقي في أوروبا ينبغي أن تتغير فالحقيقة غير ما يظهر في الاعلام في محاولة لتشويه صورة هذه القوات التي كان لها دور كبير في حماية العراقيين من تنظيم داعش، وما يثبت ذلك ان اكثر الحواجز العسكرية يقف فيها عناصر من الحشد وعناصر من الشرطة والجيش العراقي إضافة إلى أن الحشد الشعبي مؤسسة تتبع الى رئيس الحكومة العراقية. و اضاف سمبراني ان العراق يشهد تطورا واستقرار امنيا كبيرا، كما قدم شكره لمديرية اعلام الحشد الشعبي لتقديمها جميع التسهيلات لإنجاح عملهم.

ويأتي هذا التصريح بعد زيارة وفد من الصحفيين والإعلاميين الإيطاليين لانتاج عمل اعلامي عن الحشد الشعبي في العراق ويمثل الوفد الاعلامي الايطالي مؤسسات إعلامية مهمة في ايطاليا ولها تأثير كبير على الرأي العام الاوروبي.