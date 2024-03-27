تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 173 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في محاور عدة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل حوالي 600 ضاب وجندي وإصابة أكثر من 3100 آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يقارب 7000 جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية مضافاً إليها بيانات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

وفي السياق، قصفت سرايا القدس تجمعات لجنود العدو في محيط مجمع الشفاء بقذائف الهاون النظامي عيار الـ (60)، وتحشدا لآليات العدو ومقرا للقيادة جنوب شرق “كيسوفيم” بصواريخ (بدر1).

وعرضت السرايا مشاهد من الاشتباكات الضارية واستهداف آلية عسكرية صهيونية في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

وقصفت ‫كتائب شهداء الأقصى تحشدات لجنود العدو وآلياتهم ‫بقذائف الهاون النظامي بمحيط مستشفى الشفاء.

بدورها، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

المصدر: موقع المنار