أفادت وزراة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 شبان وإصابة 4، إثر اقتحام جيش الاحتلال “الإسرائيلي” لمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية الأربعاء،وذكرت وزارة الصحة أن الشهداء هم:

1- أيمن يوسف عزوقة (19 عامًا)

2- محمد ناصر السبتي (19 عامًا)

3- حمزة حسام عرعراوي (21 عامًا)

اقتحام وقصف في جنين

وفي التفاصيل، فقد اقتحمت قوة عسكرية “إسرائيلية” فجر الأربعاء مدينة جنين ومخيمها، برفقة جرافات وشرعت بعملية تجريف البنية التحتية.

وداهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال عدداً من المنازل في أحياء الجابريات وجبل أبو ظهير والسكة وخلة الصوحة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استخدم الرصاص الحي والمعدني، وسمع صوت انفجارات بين حين وآخر.

كما نصبت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح عدد من المباني في المدينة والمخيم. واعتقل الجيش 3 فلسطينيين من داخل مركبة قرب مستشفى الرازي التخصصي، وفجّر المركبة فيما بعد.

كما قصف جيش الاحتلال بمسيّرة، “موقعاً” داخل المخيم خلال انسحاب قوات الاحتلال منه ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين بينهم إصابة خطرة، جرى نقلهم إلى مستشفيات جنين.

وفي وقت لاحق أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد أحد المصابين متأثرًا بجروحه.

مواجهات عنيفة في قباطية

كذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش “الإسرائيلي” في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفاد الهلال الأحمر، بإصابة 4 أشخاص برصاص الاحتلال الحي، بينها إصابة خطيرة بالصدر لشاب (24 عامًا) خلال مواجهات في بلدة قباطية وجرى نقلهم للمستشفى.

ونقلت “وفا” عن مصادر أمنية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات. وقامت قوات الاحتلال بعملية تدمير ممنهجة للبنية التحتية، وخاصة بالقرب من منطقة “الحسبة”.

اقتحام كفر الديك وبروقين

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي كفر الديك وبروقين غرب سلفيت واستولت على كاميرات مراقبة.

وأطلقت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام القنابل المضيئة والصوتية، وداهمت عدة منازل ومحال تجارية واقعة على الشارع الرئيسي وفتشتها واستولت على تسجيلات الكاميرات.

تصعيد التنكيل الصهيوني

يُذكر أنه منذ بدء الحرب “الإسرائيلية” على قطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد جيش العدو “الإسرائيلي” عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 451 شهيدًا ونحو 4 آلاف و750 جريحًا، واعتقال 7800 فلسطيني بحسب معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر: مواقع