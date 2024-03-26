بالفيديو | دك قوات العدو في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 16:20

بالفيديو | دك قوات العدو في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بقذائف الهاون

منذ 60 mins 26 March، 2024
عربي وإقليمي - فلسطين

نشرت كتائب القسام مشاهد لدك قوات العدو في محيط مجمع الشفاء الطبي بقذائف الهاون

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